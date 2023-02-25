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Haberler Magazin Arda Turan'ın aldığı 'kraliyet arabası'nın fiyatı dudak uçuklattı

Arda Turan'ın aldığı 'kraliyet arabası'nın fiyatı dudak uçuklattı

Eski futbolcu Arda Turan, lüks araç koleksiyonuna yenisini ekledi ve 'kraliyet arabası' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Arda Turan'ın geçtiğimiz hafta aldığı aracı hiç kullanmadığı ve çekiciyle eve getirttiği öğrenildi. Turan'ın yeni oyuncağına ödediği rakam ise dudak uçuklattı. İşte Arda Turan'ın yeni aracı ve fiyatı...

25.02.2023, 15:43 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 16:15

Arda Turan, lüks araç koleksiyonuna bir yenisini kattı.

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'kraliyet arabası' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi:

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Geçen eylül ayında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan'ın adı, şimdilerde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor!

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Spor basınında bu haberlerle sık sık adından söz edilen Arda ile ilgili benim bambaşka bir haberim var.

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim.

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

26 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Arda, son model süper lüks bir araç satın almış. Adını, İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan ve markanın ilk SUV modeli olan araç için kaç para ödemiş biliyor musunuz?

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Bugünkü kurla yaklaşık 26 milyon lira. Bu arada Arda'nın, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığını da öğrendim. Hatta, araba evine getirirken bile kullanmamış, çekiciyle getirtmiş.

Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Depremzedelere ayni ve nakdi birçok destekte bulunan Arda, sanırım bu hassas günlerde 26 milyon liralık aracıyla görünmek istemiyor.

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