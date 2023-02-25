Arda Turan’ın aldığı ’kraliyet arabası’nın fiyatı dudak uçuklattı

Arda Turan, lüks araç koleksiyonuna bir yenisini kattı.
Arda Turan, lüks araç koleksiyonuna bir yenisini kattı.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'kraliyet arabası' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı. Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi:
Geçen eylül ayında profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan'ın adı, şimdilerde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor!
Spor basınında bu haberlerle sık sık adından söz edilen Arda ile ilgili benim bambaşka bir haberim var.
Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim.
26 MİLYON LİRA ÖDEDİ
Arda, son model süper lüks bir araç satın almış. Adını, İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan ve markanın ilk SUV modeli olan araç için kaç para ödemiş biliyor musunuz?
Bugünkü kurla yaklaşık 26 milyon lira. Bu arada Arda'nın, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığını da öğrendim. Hatta, araba evine getirirken bile kullanmamış, çekiciyle getirtmiş.
Depremzedelere ayni ve nakdi birçok destekte bulunan Arda, sanırım bu hassas günlerde 26 milyon liralık aracıyla görünmek istemiyor.