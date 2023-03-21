Bartu Küçükçağlayan’dan kızıyla ayna pozu!

Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.