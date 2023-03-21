Bartu Küçükçağlayan’dan kızıyla ayna pozu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, dört sene önce psikolog Merve Özgüle ile dünya evine girmişti.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, dört sene önce psikolog Merve Özgüle ile dünya evine girmişti.
Bartu Küçükçağlayan, 2022 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı, son olarak minik kızıyla ayna pozu verdi.
Baba kızın beğeni yağan fotoğrafına ise Enis Arıkan, Mert Yazıcıoğlu, Gülse Birsel, Müfit Kayacan, Hasibe Eren, Şebnem Bozuklu gibi ünlü isimlerden yorum geldi.
Kızıyla bu pozunu yayınlayan Bartu Çağlayan, paylaşımına şu notu düştü:
"30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. seni seviyorum çocukluk."
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?
Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir), müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.
Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı.
Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.
Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı. Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.