Zayıfladı, dolgularından kurtuldu! Kuşum Aydın’ın son hali çok beğenildi

Yaptırdığı estetikler sonucu yüzünde deformeler oluşan şarkıcı Aydın çok pişman olmuş ve değişim için harekete geçmişti.
Yaptırdığı estetikler sonucu yüzünde deformeler oluşan şarkıcı Aydın çok pişman olmuş ve değişim için harekete geçmişti.
Kuşum Aydın olarak bilinen ve bir dönemin öne çıkan sunucularından olan 56 yaşındaki ünlü isim, daha önce yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı. Şarkıcı Kuşum Aydın'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Görenler tanımakta zorlandı.
Şarkıları ve bir dönem yaptığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular zaman zaman hakkında çıkan haberlerle ve yaptırdığı estetiklerle de çok konuşulmuştu. Yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle çok pişman olan ve ekranlara küsen şarkıcı Aydın son olarak katıldığı 2. Sayfa programında sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.
"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"
Aydın şu ifadeleri kullanmıştı:
Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu. Paylaştığım fotoğraflarda photoshop kullanıyorum.
Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim kendimce çektiğim bir ceza. Beş kişi el ele gidip bunu yaptırdık. Onlar benden daha star oldu. Yüzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı.
"VOLKAN GİBİ İÇERİDE PATLARMIŞ"
"Benim altı sene sonra çıktı bu alerjim" diyen Aydın, "Almanya'ya bir konser için gittim. Duştan çıktım ve 'Ne kadar sıcak burası' dedim. Bir çıktım yüzüm mosmor. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış. Şimdi biri yorum yazmış, 'Onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı' diye. Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış" açıklamasını yapmıştı.
BEŞ KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM"
"İnsanlar o kadar acımasız ki" diyen Aydın şöyle devam etmişti:
Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi başıma. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan. En az beş kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor, 'Vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar .Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?
"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"
2023 yılında yenileneceğini söyleyen Kuşum Aydın, mide küçültme ameliyatını olacağını söyleyerek "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Şarkıcı Aydın değişimi ile ağızları açık bıraktı. "2023'te yenileneceğim, kesilecek yerlerim var" demişti... Kuşum Aydın dediğini yaptı. Zayıflayan ve yüzündeki dolgularından kurtulan Kuşum Aydın'ın son haline beğeni yağdı.