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Haberler Magazin Bülent Ersoy'un yeni tarzı dikkat çekti

Bülent Ersoy'un yeni tarzı dikkat çekti

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yeni tarzıyla dikkat çekti. Son olarak Nükhet Duru ile olan pozunu görenler Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimi de fark etti. İşte Bülent Ersoy'un son hali...

29.04.2023, 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023, 11:26

Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, yıllara meydan okuyor.

Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

70 yaşındaki yılların sanatçısı, tarzıyla adından söz ettirirken devasa sahne kostümleri ve makyajıyla sık sık dikkat çekiyor.

Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

Şu sıralar yoğun bir konser takvimi bulunan Ersoy, adeta hayranlarının kulaklarının pasını siliyor.

Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

Sosyal medyayı da aktif kullanan Ersoy, konserlerine ilişkin kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

Son olarak Nükhet Duru ile sarılmış olarak poz veren Bülent Ersoy'un yüzündeki değişim ve kaşlarındaki farklılık gözlerden kaçmadı.

Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

İşte o paylaşım...

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