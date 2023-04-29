Bülent Ersoy’un yeni tarzı dikkat çekti

Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, yıllara meydan okuyor.
Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, yıllara meydan okuyor.
70 yaşındaki yılların sanatçısı, tarzıyla adından söz ettirirken devasa sahne kostümleri ve makyajıyla sık sık dikkat çekiyor.
Şu sıralar yoğun bir konser takvimi bulunan Ersoy, adeta hayranlarının kulaklarının pasını siliyor.
Sosyal medyayı da aktif kullanan Ersoy, konserlerine ilişkin kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak Nükhet Duru ile sarılmış olarak poz veren Bülent Ersoy'un yüzündeki değişim ve kaşlarındaki farklılık gözlerden kaçmadı.
İşte o paylaşım...