Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.
Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Barcelona'da yaşayan oyuncu "Geri sayım" notuyla karnı burnundaki pozunu takipçileri ile paylaştı.
Öte yandan ünlü oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine…"
"Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.
30 Ocak'ta nişanlanan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdiklerini duyurdu. Oyuncu Meltem Kaya, nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle!" notunu düşmüştü.