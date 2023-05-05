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Güldür Güldür'ün MehtapMeltem Yılmazkaya anne oluyor

Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediğini açıkladı.

05.05.2023, 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023, 15:31

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi.

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Barcelona'da yaşayan oyuncu "Geri sayım" notuyla karnı burnundaki pozunu takipçileri ile paylaştı.

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

Öte yandan ünlü oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine…"

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

"Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

30 Ocak'ta nişanlanan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdiklerini duyurdu. Oyuncu Meltem Kaya, nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Güldür Güldür Mehtap’ı anne oluyor

"Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle!" notunu düşmüştü.

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