Selin Ciğerci’nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk." dedi. "Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada" diyen sunucuya Ciğerci "Hayır 150 bin TL aldığım da oluyor" yanıtını verdi.