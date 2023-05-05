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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Selin Ciğerci'nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. Program sunucusunun sorusu üzerine Selin Ciğerci, Instagram'dan paylaştığı hikaye başına kazandığı ücreti açıkladı. Duyanlar şaştı kaldı.

05.05.2023, 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023, 14:40

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Selin Ciğerciyaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Zaman zaman cesur paylaşımlar yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda ise bornozlu paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

Selin Ciğerci’nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Özel hayatı takipçileri tarafından yakından takip edilen Selin Ciğerci, şimdi ise YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu. Ciğerci'nin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci story ücretinin 150 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi.

Selin Ciğerci’nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Sunucunun, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin Ciğerci "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum.

Selin Ciğerci’nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla.

Selin Ciğerci’nin Instagram kazancı dudak uçuklattı

Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk." dedi. "Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada" diyen sunucuya Ciğerci "Hayır 150 bin TL aldığım da oluyor" yanıtını verdi.

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