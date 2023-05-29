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Haberler Magazin Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Tüm Türkiye tarihi seçim için sandığa gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

29.05.2023, 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 09:18

Ünlüler Başkan Erdoğan'ı paylaşımlarıyla tebrik etti.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından paylaştığı bu kareye, "HAMDOLSUN" notu düştü...

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Ünlü şarkıcı Alişan ise "Yine kazandık. Sayın Cumhurbaşkanım seninle gurur duyuyoruz. Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oyuncu eşi Sevim Emre, "Tüm kalbimle kutluyorum. İmanlı yüce gönüllü Cumhurbaşkanım. Türkiye kazandı. Size sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Hep var olun. Rabbim sizi korusun" dedi.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Oyuncu Tolga Karel, "Kalpten kalbe giden bir yol vardır. %52 bu isimler şimdi insan içine çıkacak, çıksalar da nasıl bir yan çizecekler çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Popçu Tuğba Ünal da "Ömrümden 40 yıl senin olsun reis" diyerek Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Şarkıcı Tuğba Ekinci de Başkan Erdoğan'ı tebrik eden isimlerdendi.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Poll Production'ın sahibi yapımcı Polat Yağcı da Instagram'dan yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Şarkıcı Doğuş'un tebrik paylaşımı...

Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Uğur Işılak paylaşımında Başkan Erdoğan'ı paylaşarak, " Allah seni korusun" ifadelerini kullandı.

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