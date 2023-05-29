Ünlülerden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

Ünlüler Başkan Erdoğan'ı paylaşımlarıyla tebrik etti.
Ünlüler Başkan Erdoğan'ı paylaşımlarıyla tebrik etti.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından paylaştığı bu kareye, "HAMDOLSUN" notu düştü...
Ünlü şarkıcı Alişan ise "Yine kazandık. Sayın Cumhurbaşkanım seninle gurur duyuyoruz. Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın oyuncu eşi Sevim Emre, "Tüm kalbimle kutluyorum. İmanlı yüce gönüllü Cumhurbaşkanım. Türkiye kazandı. Size sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Hep var olun. Rabbim sizi korusun" dedi.
Oyuncu Tolga Karel, "Kalpten kalbe giden bir yol vardır. %52 bu isimler şimdi insan içine çıkacak, çıksalar da nasıl bir yan çizecekler çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
Popçu Tuğba Ünal da "Ömrümden 40 yıl senin olsun reis" diyerek Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
Şarkıcı Tuğba Ekinci de Başkan Erdoğan'ı tebrik eden isimlerdendi.
Poll Production'ın sahibi yapımcı Polat Yağcı da Instagram'dan yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
Şarkıcı Doğuş'un tebrik paylaşımı...
Uğur Işılak paylaşımında Başkan Erdoğan'ı paylaşarak, " Allah seni korusun" ifadelerini kullandı.