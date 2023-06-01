  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Kral Charles'ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

Kral Charles'ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kraliyet ailesinin enerji kullanımını azaltmak için Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığını düşürdüğü iddia edildi. Konuşulanlar İngiliz medyasında alay konusu oldu.

01.06.2023, 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023, 13:07

Times gazetesinde yer alan haberde, Kral Charles'ın tahta geçtikten sonra başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda bulunan havuzun ısısını düşürdüğü ve bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.

Kral Charles’ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

Haberde, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun sıcaklığının düştüğünü ve eskisinden biraz daha soğuk olduğunu fark etti. Onlara bizzat Kral'ın ısıtmayı azalttığı söylendi" dediği bildirildi.

Kral Charles’ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

Bir başka kaynağın ise "Kral Charles dışarıda hava nasıl olursa olsun bir odayı neden oda sıcaklığının üzerinde ısıtmak istediğinizi de bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Kral Charles’ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

Gazetenin haberinde, Kral Charles'ın soğuk koşullarda yaşamaktan ve çalışmaktan hoşlandığı belirtildi.

Kral Charles’ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

IŞIKLARI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYOR

Öte yandan, çalışanların, Kral Charles'ın sarayda kullanılmayan odalarda ışıkların açık kalıp kalmadığını kontrol ettiğini gözlemledikleri ve Kral'ın kışın bile pencerelerini açık tutmasıyla bilindiği kaydedildi.

Kral Charles’ın saraydaki tasarrufu alay konusu oldu

Haberde, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA