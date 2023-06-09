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Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. O paylaşım Karlı'nın takipçilerini ikiye böldü.

09.06.2023, 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 16:35

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde birçok estetik işlem için operasyon masasına yattı.

Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Sağlıklı beslenme ve sıkı bir spor programı uygulayan Songül Karlı, formunu koruyor.

Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Karlı, "Aynen devam" notunu düştü.

Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Karlı'nın hayranları paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tutarken kullanıcıları ikiye böldü.

Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Ünlü ismin takipçileri "Ablam abarttın" ve "Filtre estetik fazla olmuş" yorumunu yaparken bazıları da "Benim gözümde Türkiye'nin en güzel kadını" yorumunu yaptı.

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