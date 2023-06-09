Songül Karlı paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde birçok estetik işlem için operasyon masasına yattı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde birçok estetik işlem için operasyon masasına yattı.
Sağlıklı beslenme ve sıkı bir spor programı uygulayan Songül Karlı, formunu koruyor.
Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Karlı, "Aynen devam" notunu düştü.
Karlı'nın hayranları paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tutarken kullanıcıları ikiye böldü.
Ünlü ismin takipçileri "Ablam abarttın" ve "Filtre estetik fazla olmuş" yorumunu yaparken bazıları da "Benim gözümde Türkiye'nin en güzel kadını" yorumunu yaptı.