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Haberler Magazin Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, 'yeni ekürim' dediği 3 aylık oğlu Kerem'le televizyon başına geçerek dizisinin sezon finalini izledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit, paylaşımıyla büyük beğeni aldı. İşte İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 3 aylık oğulları Kerem...

15.06.2023, 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 12:27

Reytingleri altüst eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir ilgiyle izlenen 130'uncu bölümüyle bugün sezon finali yaptı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

SOSYAL MEDYADAN 3 AYLIK OĞLUYLA YENİ PAYLAŞIM!

Dizinin yıldızı Burak Özçivit, bugün kendi kişisel hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

"YENİ EKÜRİM"

Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Birileri sezon finalini izliyor. Yeni ekürimle dizi keyfi" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

BEĞENİ YAĞDI!

3 aylık oğlu Kerem'le sezon finalini evinde seyreden Burak Özçivit'in paylaşımı büyük beğeni aldı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

İşte o paylaşım...

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