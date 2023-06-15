Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın sezon finalini yeni ekürisiyle izledi

Reytingleri altüst eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir ilgiyle izlenen 130'uncu bölümüyle bugün sezon finali yaptı.
Reytingleri altüst eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir ilgiyle izlenen 130'uncu bölümüyle bugün sezon finali yaptı.
SOSYAL MEDYADAN 3 AYLIK OĞLUYLA YENİ PAYLAŞIM!
Dizinin yıldızı Burak Özçivit, bugün kendi kişisel hesabından özel bir paylaşımda bulundu.
"YENİ EKÜRİM"
Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Birileri sezon finalini izliyor. Yeni ekürimle dizi keyfi" ifadelerini kullandı.
BEĞENİ YAĞDI!
3 aylık oğlu Kerem'le sezon finalini evinde seyreden Burak Özçivit'in paylaşımı büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım...