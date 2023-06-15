Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece. Bu, küçük Hayalciğe teşekkür postudur. Hep kafanın dikine gittin, hep de gitmeye devam et. Yol orası."