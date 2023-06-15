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Haberler Magazin Hayal Küçükköse'den hastalık itirafı!

Hayal Küçükköse'den hastalık itirafı!

Ünlü oyuncu Hayal Küçükköse, önceki gece bir ödül törenine katıldı. Oyuncunun törende tercih ettiği elbisede yazan "Yeme bozuklukları havalı değildir" sözü dikkat çekerken Köseoğlu'nun hastalık itirafı da gündme oldu.

15.06.2023, 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 13:01

Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından "Yeme bozuklukları havalı değildir" yazdığı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak yaşadığı rahatsızlıklardan bahsetti.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Bir etkinliğe kendisinin tasarladığı kıyafetle katıldığını söyleyen Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim ama kendimi çok iyi hissettim.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, en iyisi olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla 'eating disorders are not cool' yazıyor. (yeme bozuklukları havalı değildir)

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim.

Hayal Küçükköse’den hastalık itirafı!

Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece. Bu, küçük Hayalciğe teşekkür postudur. Hep kafanın dikine gittin, hep de gitmeye devam et. Yol orası."

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