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Haberler Magazin Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, hayatının şokunu yaşadı. Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için "Kardeşim dikkat etsene" diyerek uyardığı şoför tarafından feci şekilde darbedildi. Ünlü oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla yaşadığı olayı anlattı. İşte detaylar...

20.06.2023, 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 10:12

Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için feci şekilde darbedildi.

Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Yaşadığı dehşet sonrası hastaneden karesini paylaşan Özberk, "Yerde kafama tekme yedim, kaldırıma kafamı çarptım...

Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Şansa yaşıyoruz. İnsanlarda vicdan problemi var" dedi.

Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Sabah'ın haberine göre; Olay sonrası aldığı darbe nedeniyle boyunluk takmaya başlayan Özberk, "Siz siz olun gözünüzü dört açın, gereksiz tartışmalara girmeyin" dedi.

Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Özberk, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi oldu.

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