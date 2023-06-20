Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı: Yerde kafama tekme yedim

Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için feci şekilde darbedildi.
Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için feci şekilde darbedildi.
Yaşadığı dehşet sonrası hastaneden karesini paylaşan Özberk, "Yerde kafama tekme yedim, kaldırıma kafamı çarptım...
Şansa yaşıyoruz. İnsanlarda vicdan problemi var" dedi.
Sabah'ın haberine göre; Olay sonrası aldığı darbe nedeniyle boyunluk takmaya başlayan Özberk, "Siz siz olun gözünüzü dört açın, gereksiz tartışmalara girmeyin" dedi.
Özberk, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi oldu.