Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

ABD'li şarkıcı Bebe Rexha'nın geçtiğimiz gece New York'ta verdiği konser sırasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Konser alanındaki dinleyicilerden biri, ünlü şarkıcının yüzüne telefon fırlattı.
ABD'li şarkıcı Bebe Rexha'nın geçtiğimiz gece New York'ta verdiği konser sırasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Konser alanındaki dinleyicilerden biri, ünlü şarkıcının yüzüne telefon fırlattı.
Rexha, sosyal medyada paylaşılan videolarda atılan telefonun gözünün üstüne isabet etmesiyle acı içinde yere çökerken görüldü. Tanık olanları korkutan anların ardından, ilk yardım ekipleri olaya müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDI
Sahnede yapılan ilk yardımdan sonra hastaneye götürülen ünlü ismin kaşına dikiş atıldı. Page Six'te yer alan habere göre; telefonu fırlatan kişi olduğu iddia edilen Nicolas Malvagna ise gözaltına alındı.
Konserden paylaşılan o anlar sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu görüntülere; "Bu çok aşağılık, iğrenç ve rahatsız edici bir hareket. Bunu yapan her kimse umarım yargılanır", "Konserde hepimiz çok iyi vakit geçiriyorduk, böyle bir şeyi kim yapar ki?" ve "Umarım Bebe iyidir" gibi yorumlar yapıldı.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Yaşananların ardından 10.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından morarmış gözünü ve dikiş atılmış kaşını paylaşan 33 yaşındaki Bebe Rexha, gönderisine "İyiyim" notunu düştü.
Hayranlarından şarkıcıya; "Böyle bir olay başına geldiği için çok üzgünüm", "İyi olmana sevindim" ve "Lütfen sana bunu yapan kişiye dava aç" şeklinde binlerce destek mesajı geldi.