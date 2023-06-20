Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Konserden paylaşılan o anlar sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu görüntülere; "Bu çok aşağılık, iğrenç ve rahatsız edici bir hareket. Bunu yapan her kimse umarım yargılanır", "Konserde hepimiz çok iyi vakit geçiriyorduk, böyle bir şeyi kim yapar ki?" ve "Umarım Bebe iyidir" gibi yorumlar yapıldı.