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Haberler Magazin Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Asıl adı Bleta Rexha olan, ABD'li şarkıcı Bebe Rexha sahnede saldırıya uğradı. Konser alanındaki bir kişi ünlü sahneye fırlattığı telefon şarkıcının suratına isabet etti. Yaralanan ve apar topar hastaneye götürülen şarkıcının kaşına dikiş atıldı.

20.06.2023, 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 15:23

ABD'li şarkıcı Bebe Rexha'nın geçtiğimiz gece New York'ta verdiği konser sırasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Konser alanındaki dinleyicilerden biri, ünlü şarkıcının yüzüne telefon fırlattı.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Rexha, sosyal medyada paylaşılan videolarda atılan telefonun gözünün üstüne isabet etmesiyle acı içinde yere çökerken görüldü. Tanık olanları korkutan anların ardından, ilk yardım ekipleri olaya müdahale etti.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

GÖZALTINA ALINDI

Sahnede yapılan ilk yardımdan sonra hastaneye götürülen ünlü ismin kaşına dikiş atıldı. Page Six'te yer alan habere göre; telefonu fırlatan kişi olduğu iddia edilen Nicolas Malvagna ise gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Konserden paylaşılan o anlar sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu görüntülere; "Bu çok aşağılık, iğrenç ve rahatsız edici bir hareket. Bunu yapan her kimse umarım yargılanır", "Konserde hepimiz çok iyi vakit geçiriyorduk, böyle bir şeyi kim yapar ki?" ve "Umarım Bebe iyidir" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Yaşananların ardından 10.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından morarmış gözünü ve dikiş atılmış kaşını paylaşan 33 yaşındaki Bebe Rexha, gönderisine "İyiyim" notunu düştü.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

Hayranlarından şarkıcıya; "Böyle bir olay başına geldiği için çok üzgünüm", "İyi olmana sevindim" ve "Lütfen sana bunu yapan kişiye dava aç" şeklinde binlerce destek mesajı geldi.

Ünlü şarkıcıya sahnede telefonla saldırı! Kaşına dikiş attılar

İşte Bebe Rexha'nın son hali...

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