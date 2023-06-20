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Haberler Magazin Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Güzelliğiyle de bir hayli dikkat çeken ünlü voleybolcu Zehra Güneş, son sosyal medya paylaşımıyla tüm zarafetini gözler önüne serdi. Güneş, kırmızı mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı ve kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

20.06.2023, 13:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 13:33

Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Başarılarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Güneş, yeni pozlarını yayınladı.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kırmızı mini elbisesiyle kendini doğaya bırakan Güneş, sosyal medyayı salladı.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Güneş'in, "Sadece çift dokun" notuyla yayınladığı karelerine takipçilerinden, "Işığını güneş bile kıskanır", "Yandım sonra da eridim", "Güzellik" yorumları geldi.

Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

İşte o paylaşım...

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