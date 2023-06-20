Zehra Güneş tüm zarafetiyle takipçilerinin karşısına çıktı

Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.
Başarılarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Güneş, yeni pozlarını yayınladı.
Kırmızı mini elbisesiyle kendini doğaya bırakan Güneş, sosyal medyayı salladı.
Güneş'in, "Sadece çift dokun" notuyla yayınladığı karelerine takipçilerinden, "Işığını güneş bile kıskanır", "Yandım sonra da eridim", "Güzellik" yorumları geldi.