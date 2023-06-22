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Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas'ta düğün yaptı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı eşi Iman Elbani, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Miray için Fas'ta geleneksel bir düğün yaptı. İşte o renkli düğünler kareler...

Murat Yıldırım ile Faslı eşi Iman Elbani, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Miray için geleneksel bir düğün yaptı. Fas'ta gerçekleşen törende renkli anlar kaydedildi.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbaniile nikâh masasına oturmuştu.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giydi. Eşi ise birden fazla elbise tercih etti.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vuran Iman Elbani'nin, krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla salona tahtla getirilmesi dikkat çekti. Eşine eşlik eden Yıldırım, gece boyunca dans etti.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Düğüne katılanlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" mesasjını yazdı.

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