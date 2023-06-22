Murat Yıldırım ve Iman Elbani kızları için Fas’ta düğün yaptı

Murat Yıldırım ile Faslı eşi Iman Elbani, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Miray için geleneksel bir düğün yaptı. Fas'ta gerçekleşen törende renkli anlar kaydedildi.
Murat Yıldırım ile Faslı eşi Iman Elbani, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Miray için geleneksel bir düğün yaptı. Fas'ta gerçekleşen törende renkli anlar kaydedildi.
Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbaniile nikâh masasına oturmuştu.
Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti.
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan düğünde eğlenceli anlar yaşandı.
Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giydi. Eşi ise birden fazla elbise tercih etti.
Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vuran Iman Elbani'nin, krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla salona tahtla getirilmesi dikkat çekti. Eşine eşlik eden Yıldırım, gece boyunca dans etti.
Düğüne katılanlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" mesasjını yazdı.