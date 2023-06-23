Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

"Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu"