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Ateş Kuşları'nın Ali'si ölümden döndü!

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterine hayat veren Görkem Sevindik adeta ölümden döndü. Ünlü oyuncu Bebek'te motosikletiyle seyir halindeyken kaza yaptı. Sevindik, "Hızlı gitseydim daha farklı bir durum olabilirdi. Allah korudu." dedi.

Oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.

Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

Oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yaptı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

Bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan oyuncunun eli kanadı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

Kanayan eline bir süre pansuman yapan Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gitti.

Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

Kaza sonrası durumunu merak eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sevindik şöyle konuştu:

Ateş Kuşları’nın Ali’si ölümden döndü!

"Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu"

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