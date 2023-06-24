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Haberler Magazin Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber geldi

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur'dan üzen haber geldi

MFÖ grubunun solistlerinden 69 yaşındaki Özkan Uğur, geçtiğimiz Nisan ayında iki kez yendiği lenf kanserine tekrar yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Bir süredir tedavi gören usta sanatçıdan sevenlerini üzen haber geldi. Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı.

MFÖ grubunun usta isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele ediyor. Uğur'un 3 aydır Koşuyolu'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

Vücudundaki kanserli hücreler temizlenen oyuncu böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. 8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan, entübe edildi.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

Öte yandan Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler de temizlendi. Geçtiğimiz sene 3. kez kansere yakalandığını öğrenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor.

Kanserle mücadele ediyordu! Özkan Uğur’dan üzen haber geldi

MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah"

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