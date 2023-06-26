Kansere yakalanan Tanyeli son sağlık durumunu paylaştı

Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu. Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim. Zara, Sibel Can, Pınar Eliçe, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Hande Yener, Demet Akalın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek ve Hakan Altun'a beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."