Kansere yakalanan Tanyeli son sağlık durumunu paylaştı

Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde de bir sınav vardır. Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ederim, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıp bana yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, tuttuğunuzu altın etsin.