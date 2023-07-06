Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile 2015 yılında evlendi.
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile 2015 yılında evlendi.
Bu mutlu evliliğinden bir de Can adında oğlu olan Hatice Şendil, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden…
Son olarak Burak Sağyaşar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Ünlü çift, oğullarıyla birlikte Gündoğan'da konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil ile ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi. Ta ki o ana kadar...
Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirdi.
İskelede ayağı ıslakken kayarak yere düşen Hatice Şendil'in o anları ise objektiflere böyle yansıdı.