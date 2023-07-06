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Haberler Magazin Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Hatice Şendil'e nazar değdi. Şendil, konakladıkları otelin iskelesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu, denizden çıkan oğlunu kurulamak için hamle yaparken, ayağı kayarak yere düştü.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile 2015 yılında evlendi.

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Bu mutlu evliliğinden bir de Can adında oğlu olan Hatice Şendil, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden…

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Son olarak Burak Sağyaşar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Ünlü çift, oğullarıyla birlikte Gündoğan'da konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil ile ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi. Ta ki o ana kadar...

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirdi.

Hatice Şendil iskelede talihsiz bir kaza geçirdi

İskelede ayağı ıslakken kayarak yere düşen Hatice Şendil'in o anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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