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Haberler Magazin Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Kalp yetmezliğiyle mücadele eden ünlü şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu'ndan kötü haber geldi. 76 yaşındaki usta isim Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu(76), Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

"Gençlik Başımda Duman" albümünün en ünlü parçası Ateş Böceğim ile tanınan sanatçı, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Acı haberi Hakan Eren, bu paylaşımla duyurdu:

Usta müzisyen Baha Boduroğlu'nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla babam gibiydi Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı.. Mekanı cennet olsun...

Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947'de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. "Gençlik Başımda Duman" albümü o yılın en satan yapımlarından oldu.

Usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

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