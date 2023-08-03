Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesuy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.
Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesuy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.
BENİM PARA VADELİDE"
Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma.
Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor.
Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor.
Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Işıl Yücesoy, dolandırıcılara karşı yakın çevresini uyardı.
Yücesoy, Instagram sayfasından da dostlarını uyardı ve Whatsapp'tan kendi adına gelen mesajlara itibar etmemelerini istedi.
İşte o paylaşım...