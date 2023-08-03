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Haberler Magazin Usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku!

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku!

Son olarak Atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy'un cep telefonu hacklendi. Yücesoy, sosyal medya hesabından, takipçilerine seslenerek uyarıda bulundu.

Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesuy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

BENİM PARA VADELİDE"

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Işıl Yücesoy, dolandırıcılara karşı yakın çevresini uyardı.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

Yücesoy, Instagram sayfasından da dostlarını uyardı ve Whatsapp'tan kendi adına gelen mesajlara itibar etmemelerini istedi.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku!

İşte o paylaşım...

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