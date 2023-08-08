Erkin Koray’ın kızı Damla Koray’ın veda paylaşımı duygulandırdı

Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.
Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.
Usta ismin akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve aynı zamanda yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi.
KIZINDAN YÜREKLERİ BURKAN PAYLAŞIM!
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, bugün yaptığı paylaşımla adeta yürekleri burktu.
USTA SANATÇININ KIZI DAMLA KORAY: "CANIMIN TAA İÇİ..."
Damla Koray yaptığı paylaşımda, "Babam..."Baba"mız... Canımın taa içi...
"ESERLERİN DİLİMİZDE, AŞKIN KALBİMİZDE YAŞAYACAK"
"Ben kızın, ve seni 'Baba' deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...
"HAKKINI HELAL ET"
"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim "senin çocuklar" da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.
Seni ÇOK ama ÇOOKKK seven kızın,
Damla." ifadelerini kullandı
FAHRETTİN KOCA'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden şu resmi açıklamayı yaptı, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir"
ERKİN KORAY KİMDİR?
Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk rock sanatçısı Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.
Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.
Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.
1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat ettiği söylenir.