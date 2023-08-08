Erkin Koray’ın kızı Damla Koray’ın veda paylaşımı duygulandırdı

"HAKKINI HELAL ET"

"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim "senin çocuklar" da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.

Seni ÇOK ama ÇOOKKK seven kızın,

Damla." ifadelerini kullandı