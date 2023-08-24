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Haberler Magazin Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

Adanalı dizisinin PınarTuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran ve şimdilerde ekranlardan uzakta kalan Tuğçe Özbudak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını duyurdu. Özbudak, sevenlerinden de dua istedi.

HABER MERKEZİ

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan ve hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti.

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

Ünlü ismin yüzündeki değişim sık sık haber olmuş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

'YAPTIRDIKÇA KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR'

Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi."

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

'DOĞAL BİR KIZDIM'

"Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti:

"Ankara'dan İstanbul'a geldim. O zaman masum bir kızdım"

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

'SAKLAMIYORUM Kİ'

"'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu."

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan Özbudak'tan üzen haber geldi. Kısmi felç geçirdiğini duyuran oyuncu:

"Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni."

Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

"Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

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