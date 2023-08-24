Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

'SAKLAMIYORUM Kİ'



"'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu."