Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak sevenlerinden dua istedi

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan ve hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti.
'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan ve hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti.
Ünlü ismin yüzündeki değişim sık sık haber olmuş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.
'YAPTIRDIKÇA KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR'
Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.
Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi."
'DOĞAL BİR KIZDIM'
"Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti:
"Ankara'dan İstanbul'a geldim. O zaman masum bir kızdım"
'SAKLAMIYORUM Kİ'
"'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu."
Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan Özbudak'tan üzen haber geldi. Kısmi felç geçirdiğini duyuran oyuncu:
"Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni."
"Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah" ifadelerini kullandı.