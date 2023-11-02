Gözaltındaki Dilan Polat’tan ’pes’ dedirten talep!

İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat'ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edidi.

DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.