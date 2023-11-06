Suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, kumar suçları... Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı!

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN SAVCILIK İFADELERİNE ULAŞILDI

Engin Polat ifadesinde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.

Polat, "İddia edildiği gibi örgütlü bir şekilde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden işlem yaparak aklama suçlarını işlemedim. Ben ihbarcının iddia ettiği gibi yasa dışı sanal bahis suçlarını da işlemedim. İlişkili olduğum şirketleri mail order yöntemiyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım." dedi.