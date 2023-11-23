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Haberler Magazin Arkadaşı Filistin'i desteklediği için kovulmuştu! Jenna Ortega da filmden ayrıldı

Arkadaşı Filistin'i desteklediği için kovulmuştu! Jenna Ortega da filmden ayrıldı

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle 'Çığlık 7' kadrosundan çıkarılan arkadaşı Melisa Barera'nın ardından kontratını sonlandırdığını duyurdu. İşte konuya ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı çıkartılan ses, her geçen gün artıyor.

Dünyanın konuştuğu bu trajedi, sinema sektörünün merkezi konumundaki Hollywood'da da yankı buluyor.

Melissa Barrera kadrodan çıkartıldı

Arkadaşı Filistin’i desteklediği için kovulmuştu! Jenna Ortega da filmden ayrıldı

Binlerce masum çocuğun İsrail bombardımanı altında hayatını kaybetmesine vicdanları daha fazla katlanamayan ünlü sinema yıldızları art arda tepkilerini dile getiriyor.

Bu isimlerden biri de 'Çığlık' filmi serisinin kadrosunda bulunan Melissa Barrera oldu.

Serinin 7. filminde de rol alması beklenen Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı.

JENNA ORTEGA DA KADRODAN AYRILDI

Barrera'nın kadrodan çıkartılmasına ilk tepki, rol arkadaşı ünlü yıldız Jenna Ortega'dan geldi.

Devam filminde yine rol arkadaşlığı yapacağı ismin kovulmasından sonra Ortega da kontratını sonlandırdığını açıkladı.

Arkadaşı Filistin’i desteklediği için kovulmuştu! Jenna Ortega da filmden ayrıldı

GAZZE'YE YARDIM LİNKİ PAYLAŞTI

Wednesday dizisi ile tüm dünyada üne kavuşan Ortega, ayrıca 40 milyon takipçili Instagram hesabına Gazze için yardım linki de sabitledi.

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