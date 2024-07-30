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Leon Aslan sudan çıkmak istemedi

Avatar Atakan, 1 aydır oğlu Leon ve eşi Serap Korkmaz ile Çeşme'de tatil yapıyor. Deniz bisikletine binen Leon denizden çıkmayı reddedince onu ikna etmek Avatar'a kaldı

ERCAN AKGÜN
Leon Aslan sudan çıkmak istemedi

1 aydır Çeşme tatillerini ailece doyasıya yaşayan Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz, Ayayorgi Koyu'nda deniz scooteri ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Deniz taşıtını ilk önce çocuklarla birlikte deneyimleyen Serap Hanım, keyifli bir yolculuk yaparken, evin reisi baba Atakan da iskelede cep telefonuyla onları görüntüledi.

Durumun tadını çıkaran çiftin oğulları Leon Aslan'ın sudan çıkmaya pek niyeti yoktu. Bir süre sonra eşinin yerine geçip scooterle turlayan Avatar Atakan, ufaklığı ikna ederek serinleten gezintiyi sonlandırdı.

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