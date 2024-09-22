Öldüren diyet! İzmirli ünlü sanatçı, şarkı söylerken yığılıp kaldı

Şarkıcı, reklamcı ve yönetmen Metin Arolat'ın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. İstanbul'daki bir mekanda şarkı söylerken fenalaşan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki gün önce katıldığı programda "En mutlu olduğum yer sahne" diyen Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağırolu, ünlü sanatçının ölüm diyeti yaptığını söyledi. Uzmanlar bu ağır diyetin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini söyledi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Vefatının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Metin Arolat'ın cenazesi, yapılan incelemeden sonra ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi. Sanatçının cenazesinin bugün İstanbul Teşvikiye Camiinde cenazede kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e getirileceği öğrenildi. Arolat, İzmir'de pazartesi günü Beşikçioğlu Camii'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SAĞIROĞLU: ÖLÜM DİYETİ YAPIYORDU

Metin Arolat'ın yakın arkadaşı sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Sahnede bir ara kötü olmuş. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Ailesi İzmir'deymiş" dedi.

KASLARI ERİMİŞ OLABİLİR

Ünlü diyetisyen ve Yeni Asır yazarı Mehlika Öktem ise bu tür ağır diyetlerin kas erimesine kadar gittiğini ve ölüm sebebinin kalp kaslarının erimesi olduğunu dile getirdi. Diyetisyen Öktem, "Bu tarz şok diyetlerin bilinçsizce yapılması çok sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.