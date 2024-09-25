Müge Anlı’da Cengiz Kandemir’in ölümünde sıcak gelişme! Canlı yayında gözaltı!

"BABAMI ANNEMLE SEVGİLİSİ ŞEYHMUS ÖLDÜRDÜ"

Cengiz Karademir'in sır ölümünden sonra kızı Naime Karademir'den canlı yayında şok itiraflar arka arkaya geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında; Karademir çiftinin kızı Naime, "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.

Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada Şeyhmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı.