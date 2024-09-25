Müge Anlı’da Cengiz Kandemir’in ölümünde sıcak gelişme! Canlı yayında gözaltı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yanında Cengiz Kandemir'in ölümü ele alındı. 47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayata gözlerini kapamıştı.
Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 4 kardeş ise gerçeklerin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya katılmıştı.
"BABAMI ANNEMLE SEVGİLİSİ ŞEYHMUS ÖLDÜRDÜ"
Cengiz Karademir'in sır ölümünden sonra kızı Naime Karademir'den canlı yayında şok itiraflar arka arkaya geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında; Karademir çiftinin kızı Naime, "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.
Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada Şeyhmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı.
İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra Şeyhmus babamı uzatma kablosuyla boğarak öldürmüş.
O gün babamın bağırmasını duyan kadını da eşinden yeni ayrıldığı için psikolojisi bozulmuş diye susturdular" demişti. Bugünkü canlı yayında ise Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Cinayet soruşturması başlatıldı.
'EMİNE UÇAR VE ŞEYHMUS ASLANTAŞ GÖZALTINA ALINDI'
Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şeyhmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.
'NAİME KARADEMİR VE KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI'
Müge Anlı'da dün gerçekleşen canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulunan; babasını, annesi ve sevgilisinin öldürdüğünü itiraf eden Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.