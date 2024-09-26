Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un aslen nereli olduğuna çok şaşıracaksınız

Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gürkan Uygun şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Kürşat karakterine can veriyor. Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen oyuncularından biri olan Gürkan Uygun'un yaşı ve nereli olduğu çok merak ediliyor.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Aslen Ordu'lu ve Gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol almıştır.
Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırmıştır.. Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynamıştır. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'da Kürşat Kilimci rolüne can veriyor.
Gürkan Uygun dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarinde evlendi.Mihriban Balım(2008) adında bir kızı , Ateş(2010) adında bir oğlu vardır.