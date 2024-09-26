Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un aslen nereli olduğuna çok şaşıracaksınız

Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gürkan Uygun şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Kürşat karakterine can veriyor. Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen oyuncularından biri olan Gürkan Uygun'un yaşı ve nereli olduğu çok merak ediliyor.