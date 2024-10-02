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Dilan Çıtak Tatlıses uçakta olay çıkartmıştı: Soruşturma açıldı

Bodrum-İstanbul seferi sırasında İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartıştı ve uçağı birbirine kattı. Ardından şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, polis memuruna "Seni yerler koçum" diyerek tehdit etti. Olayların ardından, Dilan Çıtak Tatlıses hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

AA
Dilan Çıtak Tatlıses uçakta olay çıkartmıştı: Soruşturma açıldı

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilan Çıtak Tatlıses uçakta olay çıkartmıştı: Soruşturma açıldı

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Dilan Çıtak Tatlıses uçakta olay çıkartmıştı: Soruşturma açıldı

NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Dilan Çıtak Tatlıses uçakta olay çıkartmıştı: Soruşturma açıldı

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

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