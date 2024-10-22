Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı mı etti?

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu yardım çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncu hakkında yeni iddia geldi.
Bir dönem oynadığı karakterlerle ve yer aldığı yapımlarla gündem olan oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı. 2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenip 2017 yılında boşanan Miraloğlu, 2'nci evliliği ile çok konuşulmuştu.
Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.
Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu duyurmuştu.
Meltem Miroğlu, hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi.
"DEPORT EDİLDİ"
Akay, sosyal medya hesabında "Oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika'dan deport edildi." dedi.
MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?
13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2 yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.
Ünlü oyuncu "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterini canlandırdı. Sekerat Son filminde rol aldı.