Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! Meltem Miraloğlu’nu Amerika sınır dışı mı etti?

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.

Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu duyurmuştu.