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Haberler Magazin Ankaralı Turgut’un ölüm iddialarına kızından cevap geldi

Ankaralı Turgut’un ölüm iddialarına kızından cevap geldi

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un durumuyla ilgili üzücü haberler gündemde. 61 yaşındaki sanatçının, öldü iddiaları ortaya atılırken, kızı bu söylemlere yanıt verdi: "Durumu kritik, yoğun bakımda. Değişen bir şey yok. Dua edin babama" dedi.

HABER MERKEZİ
Ankaralı Turgut’un vefat iddialarına kızından cevap geldi

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı. En son bu yılın Ağustos ayında Akciğer Kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu.

Ankaralı Turgut’un vefat iddialarına kızından cevap geldi

Önceki gün entübe edilen Ankaralı Turgut ile ilgili menajeri " Doktorlar, akciğerlerinin iflas ettiğini ve makineye bağlı nefes aldığını söyledi" açıklamasında bulunmuştu.

Ankaralı Turgut’un vefat iddialarına kızından cevap geldi

ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI

Durumunun ağır olduğu bilinen 61 yaşındaki sanatçının, vefat ettiği iddia edildi.

Ankaralı Turgut’un vefat iddialarına kızından cevap geldi

"ÖLDÜ" İDDİALARINA KIZINDAN CEVAP

Ünlü türkücünün öldüğü iddialarının ardından Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'dan açıklama geldi. Eylem Boran, "Durumu kritik, yoğun bakımda. Değişen bir şey yok. Dua edin babama" dedi.

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