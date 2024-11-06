Ankaralı Turgut’un ölüm iddialarına kızından cevap geldi

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı. En son bu yılın Ağustos ayında Akciğer Kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu.
Önceki gün entübe edilen Ankaralı Turgut ile ilgili menajeri " Doktorlar, akciğerlerinin iflas ettiğini ve makineye bağlı nefes aldığını söyledi" açıklamasında bulunmuştu.
ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI
Durumunun ağır olduğu bilinen 61 yaşındaki sanatçının, vefat ettiği iddia edildi.
"ÖLDÜ" İDDİALARINA KIZINDAN CEVAP
Ünlü türkücünün öldüğü iddialarının ardından Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'dan açıklama geldi. Eylem Boran, "Durumu kritik, yoğun bakımda. Değişen bir şey yok. Dua edin babama" dedi.