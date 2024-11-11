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Haberler Magazin Son dakika: Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı kararı

Son dakika: Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı kararı

Son dakika haberleri...Yasa dışı bahise teşvik iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda Mehmet Ali Erbil de dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltında

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltında

Polis ekiplerinin Serdar Ortaç'ı arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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