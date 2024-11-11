Son dakika: Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı kararı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.



Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.