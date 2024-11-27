Ünlülerin ‘şişmanlaştırılmış’ halleri

Son zamanlarda yapay zeka, ünlülerin farklı fiziksel özelliklerle nasıl görüneceğini ortaya koyma konusunda popüler bir araç haline geldi. Özellikle ünlü isimlerin 'şişmanlatılmış' hallerini tasvir eden yapay zeka çalışmaları ilgi çekiyor.

İnsanlar, genellikle toplumsal güzellik algılarının sorgulanmasına yol açan bu görsellerle hem eğleniyor hem de şaşırıyor. Öte yandan uzmanlar bu tür görsellerin, ünlülerin farklı beden tiplerinde de tanınabilir ve aynı derecede etkileyici olduğunu göstererek beden olumlamaya katkı sunduğunu belirtiyor.