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Haberler Magazin Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, Aralık 2023'te nikah masasına oturduğu eşi Abdullah Karatay ile ilk bebeklerini kucağına aldı. Bu sabah bir erkek bebek dünyaya getiren Kandemir, oğluna Demir adını verdi. Şarkıcı, doğum sonrası hastanede oğluyla çektirdiği ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

HABER MERKEZİ

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Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturdu. Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' diyen ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini açıkladı.

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğçe Kandemir bebeğinin cinsiyetini de şu sözlerle duyurdu: "Sürekli sorduğunuz o sorunun cevabını vermeye geldim. O bir erkek. Ve biz mutlulukla onu bekliyoruz"

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

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Kandemir, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik.

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum"

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

ANNE OLDU
Ünlü şarkıcı, bugün Demir ismini verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Tuğçe Kandemir’in mutlu günü: Anne oldu!

DOĞUMHANEDEN PAYLAŞTI
Annelik duygusunu tadan Kandemir, doğumhaneden bir fotoğraf yayınlamayı da ihmal etmedi.

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