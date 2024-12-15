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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Sanatçı, ambulanstan indirildiği sırada yüzünün şapka ile kapatılması dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

YÜZÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR
Sanatçı, ambulanstan indirildiği sırada yüzünün şapka ile kapatılması dikkat çekti. Sanatçının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları ve sevenleri Tayfur'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor.

MUĞLA'YA SEVK EDİLDİ

Tetkiklerinin daha geniş kapsamlı yapılması için Menteşe'deki bir hastaneye sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur, ambulansla Muğla'ya getirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. 2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevk edilmişti. Ambulansla Menteşe'deki bir başka özel hastaneye getirilen ve akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.

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