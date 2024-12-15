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Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tan acı haber!

Son dakika haberleri...Bir süredir kanser akciğer kanseri ile mücadele eden Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. 1963 doğumlu sanatçı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ

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Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

VEFATINI DUYURDU
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı ünlü sanatçı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı.

Şahin, sosyal medya üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Değerli kardeşim Ankaranın abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

KIZI AÇIKLADI

Ankaralı Turgut adıyla tanınan ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından babasının vefatını doğruladı. Boran paylaşımında, 'Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi pazartesi 16 Aralık öğle namazında defnedilecektir.'

Uzun yıllar KOAH ile mücadele eden Ankaralı Turgut tam bu hastalıktan kurtulurken akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecinde maddi sorunlar yaşamaya başlayan Ankaralı Turgut için yardım gecesi düzenlenmiş ve tedavisi için para toplanmıştı.

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

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