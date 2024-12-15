Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tan acı haber!

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.
VEFATINI DUYURDU
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı ünlü sanatçı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı.
Şahin, sosyal medya üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Değerli kardeşim Ankaranın abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.