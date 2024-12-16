Ferdi Tayfur’un sağlık durumu nasıl? Başhekimden açıklama geldi

Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dr. Gazezoğlu, "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" diye konuştu.