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Haberler Magazin Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu. Öksürük şikayetiyle gittiği hastenede ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in kanser olduğu ortaya çıktı. Katıldığı ödül töreninde konuşma yapan Keser, sağlık durumu hakkında konuştu. Keser'in eşinin de kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

Yanık sesiyle insanın yüreğine dokunan Türk ses sanatçısı ve besteci Mustafa Keser, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

79 yaşındaki Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikâyeti nedeniyle hastaneye gitti.

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi.

KANSERE YAKALANDI!

Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Keser, sevenlerini üzdü.

'EŞİM DE KANSER'

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' dedi.

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

1 ay önce kanser olduğunu öğrenen usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.

Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından Mustafa Keser'in 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

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