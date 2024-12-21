Usta sanatçı Mustafa Keser hayranlarını hüzne boğdu! Eşinden sonra kendisi de...

1 ay önce kanser olduğunu öğrenen usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.