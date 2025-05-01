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Hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

“Alışmak Sevmekten Zor”, “Ben Sevdalı Sen Belalı”, “Eskimeyen Dost”, “Gitme Sana Muhtacım” ve “Özledim” gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin’in yaşamı, belgesel olacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

Gelecek yıl 60. sanat yılını kutlayacak sanatçının eserlerinin hikayesi ve yaşamı, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleriyle belgeselde ele alınacak.

Hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

Sosyal medya hesabında belgesele dair açıklamada bulunan Şahin, şunları kaydetti: "Sevgili dostlarım, sevenlerim, sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60. sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikayeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz.

Hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk. Hepsi şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın."

Hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

FİLMLERDE DE OYNADI

Şahin, birçok uzun metrajlı filmde de başrol oynadı. Bunlardan en önemlisi 2002 yılında, 22 ülkede gösterime giren Mısır, Türkiye ortak yapımı "Mumya Firarda" isimli film oldu.

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