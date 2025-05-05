Çiçek Festivali’nde Haluk Levent Rüzgarı

BAYINDIR Çiçek Festivali'mizin 2. günü yine dopdoluydu. Çiçeklerin büyüsüyle renklenen sokaklar, gece Anadolu Rock'ın efsane ismi Haluk Levent'in sahnesiyle coşkuya dönüştü. Festivalin enerjisi Bayındır'ın dört bir yanına yayıldı. Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl 26.cisi gerçekleşti. Birbirinden renkli çiçek stantlarının yer aldığı festivalde sahne şovları ve performans gösterileri büyük ilgi topladı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye muhteşem bir gece yaşatan Anadolu Rock müziğinin ünlü ismi Haluk Levent izleyenleri büyüledi. Festivalin son günü ise rengarenk ve dopdolu geçti.