Renkler ve dokular sergide buluştu

SANATIN farklı disiplinlerinden gelen dört kadın sanatçı, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir'de açılacak özel bir sergide aynı çatı altında buluşuyor. Pınart Galeri öncülüğünde gerçekleşecek olan sergide Özlem Akman, Sinem Ülker, Elvan Ertekin ve Pınar Karaman'ın eserleri sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Belis Savaş'ın üstlendiği sergi, keçe, yağlı boya ve soyut empresyonist manzara çalışmalarını bir araya getirerek ziyaretçilere zengin ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunmaya hazırlanıyor. Her biri kendi tarzında özgün işler üreten sanatçılar, bu ortak sergiyle duygu, renk ve formun sınırlarını birlikte keşfe çıkacaklar. 7 Mayıs'ta kapılarını açacak olan sergi, 11 Mayıs'a kadar Fuar İzmir'de ziyaret edilebilecek.