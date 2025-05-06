Elvin, dünyanın en pahalı üzümünü yedi

ÜNLÜ oyuncu Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde gittiği Dubai'de sosyal medyada viral olan üzümü denedi. Tanesi 60 lira olan dünyanın en pahalı üzümü Korean Muscat Grapes'i yiyen Levinler, "Lezzeti görüntüsü kadar iyi mi bilemedim. Çıtır, şişman, parlak ve güzeller ama kalkıp da bir salkıma 50 dolar vermem. Neyse ki birileri vermişti ve ben o esnada denedim. Olsa da bu üzümü yiyelim der miyiz, hayatta aklıma gelmez. Bu arada kimse de tadına bakmadı. Sadece bir tane alıp video çekenler oldu" dedi.