Genç kadın tepkilerin odağı olmuştu: ‘Atatürk sevgim sorgulanmasın’

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Atatürk'ün ikinci adını veren öğretmeni hatırlayamayarak elenen genç kadın, kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Yaşadığı yoğun eleştiriler sonrasında Kamile Bağcı, "Programdan sonra büyük tepki aldım ama kimse benim Atatürk'e duyduğum sevgi ve saygıyı sorgulayamaz" dedi.

'BİNLERCE MESAJ GELDİ'

Kendisine yöneltilen "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kemal' adını veren, Atatürk'ün matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusunun cevabını hatırlayamayan Bağcı, "Mustafa ve Kemal şıkları arasında kaldım ama emin de olamıyorum. Jokerlerimi de kullanmak istemiyorum" diyerek Kemal cevabını verdi. Cevabın üzerine program sunucusu Oktay Kaynarca'nın "İkimizin de adı Mustafa, seninki Mustafa Kemal olsun" dedikten sonra, yanlış cevap verdiğini anlayan Denizlili yarışmacı Bağcı, elendiği ve en çok da heyecandan dolayı Atatürk'ün adını hatırlayamadığı için büyük üzüntü yaşadı.

Yarışmadan sonra eleştiriye maruz kalacağına tahmin eden Bağcı, linç ve hakaret boyutuna ulaşan binlerce mesaj ve yorumun ardından zor günler geçirmeye başladı.

Kamile Bağcı, "Yarışmadan sonra bir eleştiriye maruz kalacağımı tahmin ediyordum fakat hakaret boyutunda olabileceğini hiç düşünmezdim, bir gecede hiç tanımadığım binlerce insanın linçlerine maruz kaldım ve bunlar ısrarcı boyuttaydı mesaj kutuma da binlerce mesaj geldi" dedi.