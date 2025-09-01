atv ekranlarında yeni sezon başlıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
ATV ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor. Bugünden itibaren izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da başlıyor.

SABAH kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" saat 10.00'da izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Esra Erol'da ise bu sezonda boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

