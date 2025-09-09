Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün muradına erdi: Sevgilisi Tuğçe Alaca ile nişanlanan Akgün'ün mutlu gününden kareler...

Galatasaray ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
24 yaşındaki başarılı oyuncu uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Tuğçe Alaca ile sade bir törenle nişanlandı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün, verilen milli arayı değerlendirdi ve muradına erdi.
Aile arasında sevenlerinin katıldığı samimi bir törenle nişanlanan çiftin en özel gününden kareler dikkat çekti.
Nişandan ilk kareler sosyal medyada hızla yayılırken eski dostu Kerem Aktürkoğlu'nun da orada olup olmadığı merak konusu haline geldi.
Sosyal medyada takipçileri Yunus Akgün'ün özel gününe büyük ilgi gösterirken çift tüm dikkatleri üstüne çekti.