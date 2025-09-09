Gözleri Karadeniz’in Dursun’u rolünü anlattı

atv ekranlarında O3 Medya imzasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Gözleri Karadeniz", güçlü hikâyesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Karakterleri merak uyandıran dizide, Dursun rolünü canlandıran genç oyuncu Eren Ören, hem canlandırdığı karakter hem de proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ören, "Her bölüm daha da merak uyandıran bir hikâyemiz var. Bölümler geçtikçe daha derin bağlar, dostluklar, aşk, intikam ve tabii Karadeniz'in sert rüzgarlarını hissedecekler" şeklinde konuştu.

'GÜÇLÜ BİR AİDİYETİ VAR'

Karakterinin en cazip yönlerini paylaşan Ören, Dursun'u şu sözlerle tanımladı: "Dışarıdan neşeli bir Karadeniz delikanlısı gibi görünüyor ama içinde çok güçlü bir bağlılık ve aidiyet var. Özellikle Azil ile kurduğu kardeşlik bağı ve annesinin ölümünden sonra yanan o intikam ateşi bana çok cazip geldi. Karadeniz deyince akla mertlik, söze sadık kalmak geliyor. Karadeniz insanında bu güçlü bir şekilde var." Kendi hayatında imkânsız bir aşk yaşamadığını belirten oyuncu, "İmkânsız aşklar insana çok şey öğretiyor. Bazen ulaşamadığın şey, seni sen yapan en önemli deneyim olabiliyor" dedi.

