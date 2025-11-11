Güllü'nün ölümü kaza mı cinayet mi? Soruşturmada yeni dönem

Ünlü sanatçı Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

ÜÇ TALİMAT YAZILDI

Soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı.