Hülya Avşar’ın alışkanlığı duyanları şaşırttı! Bakın Yeşilçam güzelinin takıntısı neymiş...

Oyunculuğu, sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim gündemde olmayı başaran Hülya Avşar, bu kez magazin manşetlerine farklı bir yönüyle konu oldu.

Ekran önündeki enerjisi kadar özel hayatındaki düzeniyle de dikkat çeken Avşar, titizliğiyle tanınan isimler arasında yer alıyor.

Kariyerinde her zaman disiplinli çalışmasıyla öne çıkan sanatçı, günlük yaşamında da aynı özeni sürdürüyor.

Özellikle kişisel bakımına ve zamana verdiği önemle çevresindekilerden tam not alan Avşar'ın bu konudaki hassasiyeti ise herkesi şaşırttı.

Uzun tırnaktan hoşlanmadığı bilinen Hülya Avşar, dakiklik konusunda da bir o kadar titiz.

Hiçbir yere geç kalmamak için özel bir yöntem geliştiren ünlü sanatçı, saatlerini daima 5 dakika ileriye ayarlıyor.